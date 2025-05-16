Известно, где в Осе планируют построить модульный причал

Причал намерены разместить в бухте возле мемориала Емельяну Пугачеву. Его планируют монтировать летом 2026 года. Сейчас разрабатывается проект по привязке модульного причала к местности и его закреплению. Как рассказал глава Осинского округа Игорь Морозов, на это потребуется около 5 млн рублей.

Всего на строительство модульного причала в Осе понадобится около 68 млн рублей, большую часть денег намерены выделить краевые власти. Сейчас для проведения конкурсных процедур по определению подрядчика готовят документы, все работы должны закончить до конца 2025 года.