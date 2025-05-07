Рассказываем, как изменятся маршруты автобусов и трамваев 9 мая

9 мая проезд в общественном транспорте Перми будет бесплатным. Но автобусы и трамваи пойдут по измененным маршрутам, так как центральную часть города перекроют.
В пресс-службе администрации Перми рассказали, что с 5:00 до 13:00 автобусы №1, 14, 19, 36, 45, 55, 59, 67, 74, 77, 81 пойдут в объезд по улицам Куйбышева, Белинского и Сибирской. После 13:30 их перенаправят на улицу Революции. До 15:00 №51 будет ходить по улице Сибирская вместо Комсомольского проспекта.
До 15:00 пять автобусных маршрутов пойдут по укороченному пути:
- №3 «Микрорайон Нагорный — Автовокзал»
- №10 разделят на два маршрута «Микрорайон Нагорный — Универсам» и «Микрорайон Садовый — ТЮЗ»
- №30 «Улица Куфонина — Автовокзал»
- №32 «Микрорайон Васильевка — Улица Сибирская»
- №50 «Микрорайон Крохалева — Комсомольская площадь»
Автобусы из правобережной части города будут объезжать перекрытые участки по улицам Монастырской, Окулова и Крисанова. Четыре автобусных маршрута — №7, 41, 46 и 60 — укорочены до остановки «Улица Попова» (по Петропавловской). №35 не будет заезжать на улицу Ленина.
Трамваи №4, 7 и 11 с 8:00 до 13:30 пойдут в объезд по улицам Куйбышева, Белинского, Сибирской и Горького, после 13:30 — вернутся к прежним маршрутам. С 10:00 до 13:30 движение вагонов по Борчанинова на время прохождения колонны будут временно останавливать.
С 15:00 большинство автобусных маршрутов вернутся к прежней схеме движения. Ограничения коснутся только тех, что курсируют по улицам Ленина и Борчанинова:
- №10, 14, 50 и 81 будут объезжать перекрытый участок по Крисанова, Екатерининской/Луначарского и Попова.
- №67 по Крисанова, Екатерининской/Луначарского и Борчанинова.
- №72 в сторону Индустриального района по Попова, Екатерининской, Борчанинова, в центр — по Крисанова.
Автобусы, следующие из центра в правобережную часть города, продолжат объезжать по улицам Борчанинова, Екатерининской, Крисанова, Петропавловской.
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