18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Рассказываем, как изменятся маршруты автобусов и трамваев 9 мая

9 мая проезд в общественном транспорте Перми будет бесплатным. Но автобусы и трамваи пойдут по измененным маршрутам, так как центральную часть города перекроют.

Пресс-служба администрации Перми

В пресс-службе администрации Перми рассказали, что с 5:00 до 13:00 автобусы №1, 14, 19, 36, 45, 55, 59, 67, 74, 77, 81 пойдут в объезд по улицам Куйбышева, Белинского и Сибирской. После 13:30 их перенаправят на улицу Революции. До 15:00 №51 будет ходить по улице Сибирская вместо Комсомольского проспекта.

До 15:00 пять автобусных маршрутов пойдут по укороченному пути:

  • №3 «Микрорайон Нагорный — Автовокзал»
  • №10 разделят на два маршрута «Микрорайон Нагорный — Универсам» и «Микрорайон Садовый — ТЮЗ»
  • №30 «Улица Куфонина — Автовокзал»
  • №32 «Микрорайон Васильевка — Улица Сибирская»
  • №50 «Микрорайон Крохалева — Комсомольская площадь»

Автобусы из правобережной части города будут объезжать перекрытые участки по улицам Монастырской, Окулова и Крисанова. Четыре автобусных маршрута — №7, 41, 46 и 60 — укорочены до остановки «Улица Попова» (по Петропавловской). №35 не будет заезжать на улицу Ленина.

Пресс-служба администрации Перми
Пресс-служба администрации Перми

Трамваи №4, 7 и 11 с 8:00 до 13:30 пойдут в объезд по улицам Куйбышева, Белинского, Сибирской и Горького, после 13:30 — вернутся к прежним маршрутам. С 10:00 до 13:30 движение вагонов по Борчанинова на время прохождения колонны будут временно останавливать.

С 15:00 большинство автобусных маршрутов вернутся к прежней схеме движения. Ограничения коснутся только тех, что курсируют по улицам Ленина и Борчанинова:

  • №10, 14, 50 и 81 будут объезжать перекрытый участок по Крисанова, Екатерининской/Луначарского и Попова.
  • №67 по Крисанова, Екатерининской/Луначарского и Борчанинова.
  • №72 в сторону Индустриального района по Попова, Екатерининской, Борчанинова, в центр — по Крисанова.

Автобусы, следующие из центра в правобережную часть города, продолжат объезжать по улицам Борчанинова, Екатерининской, Крисанова, Петропавловской. 

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: