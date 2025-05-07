Рассказываем, как изменятся маршруты автобусов и трамваев 9 мая

В пресс-службе администрации Перми рассказали, что с 5:00 до 13:00 автобусы №1, 14, 19, 36, 45, 55, 59, 67, 74, 77, 81 пойдут в объезд по улицам Куйбышева, Белинского и Сибирской. После 13:30 их перенаправят на улицу Революции. До 15:00 №51 будет ходить по улице Сибирская вместо Комсомольского проспекта.

До 15:00 пять автобусных маршрутов пойдут по укороченному пути:

№3 «Микрорайон Нагорный — Автовокзал»

№10 разделят на два маршрута «Микрорайон Нагорный — Универсам» и «Микрорайон Садовый — ТЮЗ»

№30 «Улица Куфонина — Автовокзал»

№32 «Микрорайон Васильевка — Улица Сибирская»

№50 «Микрорайон Крохалева — Комсомольская площадь»

Автобусы из правобережной части города будут объезжать перекрытые участки по улицам Монастырской, Окулова и Крисанова. Четыре автобусных маршрута — №7, 41, 46 и 60 — укорочены до остановки «Улица Попова» (по Петропавловской). №35 не будет заезжать на улицу Ленина.