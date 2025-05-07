Известно, какие улицы и в какое время будут закрыты 9 мая в Перми: публикуем схему

С 05:00 до 13:30 для всех видов транспортных средств, кроме общественного, закроют проезд по улицам Революции (от Куйбышева до Сибирской), а также по четной и нечетной сторонам Комсомольского проспекта (от Революции до Глеба Успенского). Для общественного транспорта эти улицы ограничат с 8:00 до 13:30.

С 10:00 до 13:00 закроют участок улицы Попова (от Петропавловской до Пермской) для всех видов транспорта на время, пока будет проходить праздничная колонна. С 10:00 до 23:00 будут перекрывать движение трамваев на улице Борчанинова (от Петропавловской до Пермской) на периоды прохождения колонны участников или массового движения пешеходов.

С 22:30 до 23:30 для всех видов транспортных средств и пешеходов закроют Камский мост: участок улицы Попова от Окулова до Борцов Революции.