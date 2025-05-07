Известно, какие улицы и в какое время будут закрыты 9 мая в Перми: публикуем схему

9 мая 2025 года в Перми на время проведения праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, ограничат движение в центральной части города. В пресс-службе министерства транспорта Пермского края рассказали, какие улицы и в какое время будут закрыты.
9 мая с 00:00 до 15:00 запретят проезд по Октябрьской площади, с 5:00 до 23:00 закроют улицы Ленина (от Борчанинова до Крисанова) и Борчанинова (от Петропавловской до Пермской) для всех видов транспорта, кроме трамваев.
С 5:00 до 15:00 будут закрыты семь улиц и Комсомольский проспект, но движение трамваев по ним будет разрешено — его приостановят только с 9:00 до 13:30.
- Куйбышева (от Петропавловской до Пермской)
- Четная сторона Комсомольского проспекта (от Петропавловской до Монастырской
- Четная и нечетная стороны Комсомольского проспекта (от Петропавловской до Революции)
- Ленина (от Борчанинова до Газеты «Звезда»)
- Пермская (от Куйбышева до Газеты «Звезда»)
- Екатерининская (от Куйбышева до Газеты «Звезда»)
- Луначарского (от Куйбышева до Газеты «Звезда»)
- Пушкина (от Куйбышева до Газеты «Звезда»)
- Краснова (от Пушкина до Газеты «Звезда»)
С 05:00 до 13:30 для всех видов транспортных средств, кроме общественного, закроют проезд по улицам Революции (от Куйбышева до Сибирской), а также по четной и нечетной сторонам Комсомольского проспекта (от Революции до Глеба Успенского). Для общественного транспорта эти улицы ограничат с 8:00 до 13:30.
С 10:00 до 13:00 закроют участок улицы Попова (от Петропавловской до Пермской) для всех видов транспорта на время, пока будет проходить праздничная колонна. С 10:00 до 23:00 будут перекрывать движение трамваев на улице Борчанинова (от Петропавловской до Пермской) на периоды прохождения колонны участников или массового движения пешеходов.
С 22:30 до 23:30 для всех видов транспортных средств и пешеходов закроют Камский мост: участок улицы Попова от Окулова до Борцов Революции.
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