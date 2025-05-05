Публикуем изменившуюся схему проезда автобусов: она будет действовать 7 и 8 мая

По данным пресс-службы администрации Перми, 7 мая с 19:00 до 23:00 изменятся маршруты автобусов, которые следуют по Комсомольскому проспекту и улице Пушкина. №1, №3, №19, №30, №32, №45, №55, №59, №74 и №77 перенаправят на улицу Революции на участке между Куйбышева и Сибирской. Автобусы №10, №14 и №33 будут объезжать по Ленина и Сибирской, №41 — укоротят до улицы Попова. №50 в сторону Паркового пойдет по Революции и Куйбышева, а в сторону микрорайона Крохалева — по Борчанинова, Пушкина и Революции. Автобус №51 будет ходить по Сибирской и Революции, №60 — Попова и Революции, №81 — по Борчанинова, Пушкина и Революции в обоих направлениях.

8 мая с 10:00 до 15:00 закроют для проезда участок от улицы Ленина до Луначарского. Изменения коснутся только маршрутов, курсирующих по Комсомольскому проспекту. №10, 14, 33 пойдут по Ленина и Сибирской, №60 — по Попова и Революции, №51 — по Революции и Сибирской, №81 — по Борчанинова, Пушкина и Революции, №41 — укорочен до улицы Попова.