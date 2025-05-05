Улицы в районе Октябрьской площади закроют 7 и 8 мая: рассказываем, какие и когда именно

На Октябрьской площади 7 и 8 мая будут проходить репетиции торжественного прохождения войск Пермского гарнизона, посвященного 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Из-за этого будут перекрыты улицы и запрещена парковка, рассказали в пресс-службе администрации Перми.
7 мая с 19:00 до 23:00 закроют проезд по четной стороне Комсомольского проспекта: на участках от Ленина до Монастырской (без остановки движения по Петропавловской и Советской) и от Ленина до Революции. Также будет перекрыто движение на Октябрьской площади, улицам Пушкина (от Куйбышева до Газеты «Звезда») по Краснова (от Пушкина до Газеты «Звезда»). 8 мая с 10:00 до 15:00 временно остановят движение по улицам Екатерининская (от Куйбышева до Газета «Звезда») и Луначарского (от Куйбышева до Газеты «Звезда»).
До 15:00 9 мая действует запрет оставлять машины на четной стороне Комсомольского проспекта на участках от Ленина до Монастырской и от Ленина до Революции. Парковка автомобилей на Октябрьской площади запрещена до 00:00 11 мая.
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