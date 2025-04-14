«Пермь неслучайно объявлена молодежной столицей»: более 10 тысяч горожан попросили вернуть электросамокаты

«Пермь в этом году объявлена молодежной столицей России, и мы видим, что это неслучайно — фиксируем чрезвычайный запрос в городе со стороны молодежи на возвращение микромобильного транспорта (в РФ молодежью считается население до 35 лет)», — объяснили в пресс-службе МТС Юрент.

Кикшеринговая компания изучает возможность возвращения в Пермь с электровелосипедами или с электросамокатами с доработанной батареей: она должна избавить от необходимости оставлять транспорт на парковке, так как в городе есть ограничения на нее, а не на использование средств индивидуальной мобильности как таковое. «В таком случае Пермь сможет стать первым городом в России, в котором будут работать СИМ на вечном ходу», — комментируют в пресс-службе МТС Юрент.

Напомним, кикшеринговые компании Whoosh и Юрент весной 2024 года начали сезон электросамокатов в Перми, но быстро его закончили после массовой эвакуации транспорта. Измененные правила благоустройства запрещают парковать элекросамокаты и другие СИМ вне велосипедных парковок, которых нет в центральной части города и на улицах особого градостроительного значения.