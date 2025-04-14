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Транспорт

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Уже завтра! С 15 апреля стоимость проезда вырастет до 40 рублей

В Перми с 15 апреля подорожает проезд в городском транспорте. Вместо 37 рублей одна поездка на автобусе или трамвае будет стоить 40 рублей, а пересадка — 20 рублей.

Пресс-служба администрации Перми

Изменение стоимости проезда связано с ростом цен на топливо и запчасти, а также необходимостью индексации зарплат водителям общественного транспорта. Год назад, 15 апреля 2024 года стоимость проезда в Перми выросла до 37 рублей. В пресс-службе администрации Перми объяснили, что ежегодная индексация тарифа позволяет не допускать его взрывного роста в будущем.

Вырастут цены и на проездные: например, на месяц увеличится на 153 рубля, а годовой — на 1170 рублей.

Также с 15 апреля водители автобусов и трамваев перестанут продавать билеты. Вместо этого начнет действовать разовый билет: его стоимость 57 рублей. Продаваться он будет на автостанциях и железнодорожных вокзалах Перми, а также в отделениях почты и центральных касс в населенных пунктах края. Оплатить проезд можно как и прежде транспортной или банковской картами.

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