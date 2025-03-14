Из Нижнего Новгорода в Пермь могут запустить скоростные суда

Пермь и Нижний Новгород может связать новый речной маршрут. Власти Нижегородской области прорабатывают вопрос запуска пассажирских перевозок на скоростных судах на подводных крыльях, сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.
В числе городов, куда будут отправляться скоростные суда из Нижнего Новгорода, есть также Самара и Тольятти.
В Пермском крае в последние годы активно развивают речной транспорт. Навигацию в 2025 году продолжат по тем же четырем речным направлением, которые были в 2024 году. Маршрут Пермь — Закамск продлят до Краснокамска.
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