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Транспорт

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Из Нижнего Новгорода в Пермь могут запустить скоростные суда

Пермь и Нижний Новгород может связать новый речной маршрут. Власти Нижегородской области прорабатывают вопрос запуска пассажирских перевозок на скоростных судах на подводных крыльях, сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

В числе городов, куда будут отправляться скоростные суда из Нижнего Новгорода, есть также Самара и Тольятти.

В Пермском крае в последние годы активно развивают речной транспорт. Навигацию в 2025 году продолжат по тем же четырем речным направлением, которые были в 2024 году. Маршрут Пермь — Закамск продлят до Краснокамска.

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