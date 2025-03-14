Из Нижнего Новгорода в Пермь могут запустить скоростные суда

В числе городов, куда будут отправляться скоростные суда из Нижнего Новгорода, есть также Самара и Тольятти.

В Пермском крае в последние годы активно развивают речной транспорт. Навигацию в 2025 году продолжат по тем же четырем речным направлением, которые были в 2024 году. Маршрут Пермь — Закамск продлят до Краснокамска.