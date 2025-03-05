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Маршрут Пермь — Оханск— Оса в этом году запускать не собираются

Речной маршрут Пермь — Оханск— Оса все-таки не запустят в 2025 году. В опубликованный на сайте министерства транспорта Пермского края, привлекший внимание СМИ, внесли технические правки по расходам перевозок. Ранее мы рассказывали, что водный маршрут протянется почти на 370 км.

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу минтранса, речной маршрут Пермь — Оханск— Оса появится после того, когда это подтвердит перевозчик. Но в 2025 году его не получили.

Навигация в 2025 году продолжится по тем же четырем речным маршрутам, которые были в 2024 году. Из нового — продление маршрута Пермь — Закамск до Краснокамска.

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