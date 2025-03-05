Маршрут Пермь — Оханск— Оса в этом году запускать не собираются

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу минтранса, речной маршрут Пермь — Оханск— Оса появится после того, когда это подтвердит перевозчик. Но в 2025 году его не получили.

Навигация в 2025 году продолжится по тем же четырем речным маршрутам, которые были в 2024 году. Из нового — продление маршрута Пермь — Закамск до Краснокамска.