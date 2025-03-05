Маршрут Пермь — Оханск— Оса в этом году запускать не собираются

Речной маршрут Пермь — Оханск— Оса все-таки не запустят в 2025 году. В опубликованный на сайте министерства транспорта Пермского края, привлекший внимание СМИ, внесли технические правки по расходам перевозок. Ранее мы рассказывали, что водный маршрут протянется почти на 370 км.
Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу минтранса, речной маршрут Пермь — Оханск— Оса появится после того, когда это подтвердит перевозчик. Но в 2025 году его не получили.
Навигация в 2025 году продолжится по тем же четырем речным маршрутам, которые были в 2024 году. Из нового — продление маршрута Пермь — Закамск до Краснокамска.
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