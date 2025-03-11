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Появилась схема перекрытия проезда на улицах Матросова — Пушкина: она начнет действовать с 12 марта

На перекрестке улицы Матросова с Пушкина введут новые ограничения для транспорта. Они добавятся к уже имеющемуся запрету на парковку и стоянку машин.

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края
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По данным пресс-службы министерства транспорта Пермского края, новые ограничения проезда на улице Матросова в районе Центрального рынка начнут действовать с 12 марта. Они также связаны со вторым этапом строительства улицы Крисанова.

Подрядчик должен будет обеспечить проезд к объектам, которые находятся в зоне перекрытия. Ограничения на улице Матросова будут действовать до 31 июля 2025 года.

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