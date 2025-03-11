Появилась схема перекрытия проезда на улицах Матросова — Пушкина: она начнет действовать с 12 марта

По данным пресс-службы министерства транспорта Пермского края, новые ограничения проезда на улице Матросова в районе Центрального рынка начнут действовать с 12 марта. Они также связаны со вторым этапом строительства улицы Крисанова.

Подрядчик должен будет обеспечить проезд к объектам, которые находятся в зоне перекрытия. Ограничения на улице Матросова будут действовать до 31 июля 2025 года.