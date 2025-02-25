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Транспорт

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На улице Матросова запретили стоянку на полгода

Из-за строительства второго этапа улицы Крисанова в Перми на улице Матросова ввели ограничения. С 24 февраля на участке от Пушкина до Луначарского запретили остановку и стоянку всех видов транспорта.

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края
Unsplash

Как уточнили в пресс-службе министерства транспорта, остановка и стоянка будет возможна только в выделенных парковочных карманах. Ограничения на улице Матросова нужны для беспрепятственного разъезда транспорта на время закрытия движения на Пушкина. Они будут действовать до 1 августа 2025 года.

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