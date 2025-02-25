На улице Матросова запретили стоянку на полгода

Как уточнили в пресс-службе министерства транспорта, остановка и стоянка будет возможна только в выделенных парковочных карманах. Ограничения на улице Матросова нужны для беспрепятственного разъезда транспорта на время закрытия движения на Пушкина. Они будут действовать до 1 августа 2025 года.