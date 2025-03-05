Запрет на парковку электросамокатов в центре города опять не получилось оспорить

Кикшеринговые компании пытались отменить решение депутатов городской думы. В сентябре Пермский краевой суд не удовлетворил их иск. 4 марта стало известно, что апелляционный суд общей юрисдикции оставил решение без изменений.

Как и прежде, в кикшеринговых компаниях не согласны с решением суда. Как рассказали редакции «Прм.Собака.ru» представители Whoosh, возможно, будет подана кассационная жалоба. «Наша задача состоит в том, чтобы текущие нормативно-правовые акты в Перми соответствовали федеральному законодательству и не запрещали размещение парковок, а определяли их правила и параметры», — пояснили в кикшеринговой компании.

Информационный обзор редакции.