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Транспорт

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В Перми запускают систему контроля безбилетников в общественном транспорте

В Перми стартует проект по мониторингу пассажиропотока и выявлению безбилетников. Муниципальное предприятие «Пермгорэлектротранс» начинает тестирование системы, которая в реальном времени подсчитывает количество пассажиров и сравнивает его с числом оплаченных проездных. Сообщение об этом появилось на сайте администрации города.

Пресс-служба администрации города

Новая технология предусматривает установку специальных датчиков в каждом транспортном средстве муниципального перевозчика. Система будет анализировать разницу между количеством вошедших пассажиров и оплативших проезд, а затем транслировать эту информацию непосредственно в салоне транспорта.

Начальник городского департамента транспорта Анатолий Путин подчеркнул, что тестирование проводится для проверки корректности получаемых данных. В перспективе планируется передача информации на мобильные устройства контролеров, что существенно повысит эффективность работы по выявлению безбилетников.

Параллельно в Перми реализуются и другие инициативы: недавно стала доступна оплата проезда через Bluetooth и СБП.

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