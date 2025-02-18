В Перми запускают систему контроля безбилетников в общественном транспорте

Новая технология предусматривает установку специальных датчиков в каждом транспортном средстве муниципального перевозчика. Система будет анализировать разницу между количеством вошедших пассажиров и оплативших проезд, а затем транслировать эту информацию непосредственно в салоне транспорта.

Начальник городского департамента транспорта Анатолий Путин подчеркнул, что тестирование проводится для проверки корректности получаемых данных. В перспективе планируется передача информации на мобильные устройства контролеров, что существенно повысит эффективность работы по выявлению безбилетников.

Параллельно в Перми реализуются и другие инициативы: недавно стала доступна оплата проезда через Bluetooth и СБП.