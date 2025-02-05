В автобусах планируют внедрить оплату проезда через СБП без транспортной карты

В общественном транспорте Перми в 2025 году планируют внедрить возможность оплаты проезда через СБП без пополнения транспортной карты. Планами поделились в городском департаменте транспорта.
Система оплаты проезда с помощью Bluetooth, которую начали внедрять в 2024 году, будет распространяться на все маршруты после того, как с перевозчиками заключат новые контракты. Из других нововведений 2025 года — увеличение в салонах количества валидаторов и система их мониторинга.
Как отметили в пресс-службе, чтобы снизить нагрузку в салонах автобусов, в Перми запустят «гармошки» и внедрят новые маршруты.
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