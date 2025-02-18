Из Перми в Сарапул запустят речной маршрут

Напомним, Пермский край вошел в число четырех регионов, реализующих проекты по внедрению электрического водного транспорта. Ранее был запущен электромаршрут «Пермь – Закамск», обустроены три модульных причала, приняты в собственность три судна и два дебаркадера.

Напомним, «Экоход» появился в Перми в июне 2024 года. Он курсировал с понедельника по четверг от Речного вокзала до ДК им. Кирова. Время в пути составило 1,5 часа.

Официальное сообщение пресс-службы Министерства транспорта Пермского края