18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Приехали первые новые автобусы с климатической установкой

В Пермь приехали первые четыре автобуса Volgabus, которые будут работать на городских маршрутах. Как рассказали в департаменте транспорта, частные перевозчики начали обновлять подвижной состав под новые условия контрактов.

Пресс-служба администрации Перми
Пресс-служба администрации Перми
Пресс-служба администрации Перми
Пресс-служба администрации Перми

В новых Volgabus низкий пол, система навигации и климатическая установка, медиапанели, а количество валидаторов увеличено до шести. Первые четыре автобуса будут работать в парке перевозчика ООО «Сити-бас», который обслуживает маршруты №40, №47 и №72. В этом году к этому списку прибавятся также №4 и №59.

По контракту новые автобусы выпустят на маршруты летом. Но перевозчик планирует сделать это на следующей неделе. Пока автобусы оснащают дополнительным оборудованием и настраивают его.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: