Приехали первые новые автобусы с климатической установкой

В новых Volgabus низкий пол, система навигации и климатическая установка, медиапанели, а количество валидаторов увеличено до шести. Первые четыре автобуса будут работать в парке перевозчика ООО «Сити-бас», который обслуживает маршруты №40, №47 и №72. В этом году к этому списку прибавятся также №4 и №59.

По контракту новые автобусы выпустят на маршруты летом. Но перевозчик планирует сделать это на следующей неделе. Пока автобусы оснащают дополнительным оборудованием и настраивают его.