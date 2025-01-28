Оплату проезда наличными отменят с 15 апреля

Для оплаты проезда в автобусах и трамваях собираются внедрить одноразовые карточки. Ими можно оплатить проезд через валидатор и предоставить контролеру при необходимости.

Карточки для разовой оплаты проезда заменят необходимость покупать билеты у водителей. По данным городской администрации, оплатой наличными сейчас пользуются 2,5% пассажиров. Такая мера поможет повысить безопасность движения, а также снизить нагрузку на водителей.