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Транспорт

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Оплату проезда наличными отменят с 15 апреля

От оплаты проезда наличными в общественном транспорте Перми все-таки откажутся. Депутаты поддержали соответствующий проект изменений. Они должны вступить в силу с 15 апреля 2025 года.

Пресс-служба администрации Перми

Для оплаты проезда в автобусах и трамваях собираются внедрить одноразовые карточки. Ими можно оплатить проезд через валидатор и предоставить контролеру при необходимости.

Карточки для разовой оплаты проезда заменят необходимость покупать билеты у водителей. По данным городской администрации, оплатой наличными сейчас пользуются 2,5% пассажиров. Такая мера поможет повысить безопасность движения, а также снизить нагрузку на водителей.

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