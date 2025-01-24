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Транспорт

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Два трамвайных маршрута собираются продлить

В организацию движения трамвайных маршрутов в Перми планируют внести изменения. Но их намерены внедрить после того, как откроется движение по улице Мира, которую сейчас ремонтируют. Но точные сроки пока не озвучивают.

Юрий Ронжин

У трамвая №12 изменят одну из конечных остановок: вместо Разгуляя его собираются продлить до Пермской ярмарки, сообщает «КП» со ссылкой на начальника департамента дорог и транспорта. Маршрут трамвая №3 увеличится, его намерены запустить по улице Героев Хасана до остановки «Велта».

Ранее мы рассказывали о том, что изменятся маршруты нескольких автобусов с 1 февраля: два из них упразднят.

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