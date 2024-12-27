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Велопоручни, установленные к 300-летию города, убрали

На улице Ленина убрали часть поручней для велосипедов, которые появились в Перми в 2023 году к юбилею города. Они нужны для того, чтобы ожидать зеленый сигнал светофора, не покидая седла. Пропажу обнаружили представители велосообщества, потребовав вернуть их на место.

Велосипедизация Перми/ВКонтакте

Оказалось, велопоручни с улицы Ленина убрали представители Дорожно-эксплуатационной службы. «Демонтаж велопоручней позволит более эффективно и быстро очищать тротуары от снега и льда механизированным способом. Мы понимаем, как важно для велосипедистов наличие велоинфраструктуры, и уверяем вас, что поручни будут возвращены на свои места, как только позволит погода», — пояснили в пресс-службе организации.

Напомним, с велопоручнями на улице Ленина уже возникали проблемы. Так, в феврале 2024 года во время уборки улицы от снега подрядчик сломал их. Конструкцию вернули в весенне-летний период.

Информационный обзор редакции.

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