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Транспорт

Снегоуборщики снесли новые велосипедные поручни

Андрей Вотинцев

Снегоуборочная техника сломала велосипедные поручни, которые появились в Перми к юбилею города.

«На улице Ленина бешеный подрядчик продолжает громить городское оборудование велоструктуры. Урезоньте их уже кто-нибудь», – написал горожанин Андрей Вотинцев в соцсетях. В дорожно-эксплуатационной службе пообещали восстановить конструкцию в весеннее-летний период.

Отметим, велосипедные поручни на Ленина появились весной 2023 года. Их установили к юбилею города. Они представляют собой специальную подставку для ног, на которой велосипедист может ожидать зеленый сигнал светофора, не покидая седла.

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