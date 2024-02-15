Снегоуборщики снесли новые велосипедные поручни

Снегоуборочная техника сломала велосипедные поручни, которые появились в Перми к юбилею города.

«На улице Ленина бешеный подрядчик продолжает громить городское оборудование велоструктуры. Урезоньте их уже кто-нибудь», – написал горожанин Андрей Вотинцев в соцсетях. В дорожно-эксплуатационной службе пообещали восстановить конструкцию в весеннее-летний период.

Отметим, велосипедные поручни на Ленина появились весной 2023 года. Их установили к юбилею города. Они представляют собой специальную подставку для ног, на которой велосипедист может ожидать зеленый сигнал светофора, не покидая седла.