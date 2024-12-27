Для остановки «Художественная галерея» выбрали новое название

Остановку «Художественная галерея» пермяки предлагают переименовать в «Соборную площадь». Для «ВНИИБ» пермяки выбрали название «Стадион "Бумажник"», для «Школы» в микрорайоне Южный — «Микрорайон Южный».

Результаты опроса передадут в Общественный совет по топонимике. Уже там обсудят новые возможные названия для остановочных пунктов.