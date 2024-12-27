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Транспорт

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Для остановки «Художественная галерея» выбрали новое название

Жители Перми выбрали новые названия для трех остановок. Старые — больше не актуальны или повторяют уже имеющиеся. В департаменте дорог и транспорта поделились результатами опроса.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Остановку «Художественная галерея» пермяки предлагают переименовать в «Соборную площадь». Для «ВНИИБ» пермяки выбрали название «Стадион "Бумажник"», для «Школы» в микрорайоне Южный — «Микрорайон Южный».

Результаты опроса передадут в Общественный совет по топонимике. Уже там обсудят новые возможные названия для остановочных пунктов.

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