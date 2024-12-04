Остановку «Художественная галерея» переименуют

«Художественную галерею» могут сменить «Соборная площадь», «Сквер имени Мамина-Сибиряка» или «Архиерейское подворье». Вместо остановки «Школа» в микрорайоне Южный может появиться «Микрорайон Южный», «Гимназия имени Пинаевой», «Улица Днестровская» или «Школа-интернат». Вместо «ВНИИБ» предлагают назвать остановку в Орджоникидзевском районе «Стадион «Бумажник», «Аллея имени Владимира Шокина» или «Улица Евгения Пузырева».

Голосование будет проходить до 18 декабря. Его результаты передадут в совет по топонимике, где будут принимать окончательное решение.