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Транспорт

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Остановку «Художественная галерея» переименуют

Три остановки в Перми переименуют. Старые названия больше не актуальны или повторяют уже имеющиеся. Изменения коснутся «ВНИИБ», «Художественной галереи» и «Школы».

Виталий Суслов

«Художественную галерею» могут сменить «Соборная площадь», «Сквер имени Мамина-Сибиряка» или «Архиерейское подворье». Вместо остановки «Школа» в микрорайоне Южный может появиться «Микрорайон Южный», «Гимназия имени Пинаевой», «Улица Днестровская» или «Школа-интернат». Вместо «ВНИИБ» предлагают назвать остановку в Орджоникидзевском районе «Стадион «Бумажник», «Аллея имени Владимира Шокина» или «Улица Евгения Пузырева».

Голосование будет проходить до 18 декабря. Его результаты передадут в совет по топонимике, где будут принимать окончательное решение.

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