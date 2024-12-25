За год пермские трамваи перевезли почти 29 миллионов пассажиров

Как рассказали в «Пермгорэлектротранс», 44 новых трамвая привезли в Пермь в рамках федерального инвестпроекта комплексного развития электротранса. Также в 2024 году было открыто движение по обновленным путям на улицах Борчанинова и Дзержинского, работы на Мира продолжаются. На всех трамваях и нескольких автобусных маршрутов появилась возможность оплаты проезда с помощью Bluetooth.

Напомним, в 2024 году пермский трамвай отпраздновал свое 95-летие. В этой статье мы рассказывали интересные факты о старшейшем городском транспорте.