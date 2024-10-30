Мокрый снег, гололед и ветер: в последний день октября погода ухудшится

В Пермском крае 31 октября ожидается ухудшение погоды. По данным ЦГМС, днем в отдельных районах будет гололед, налипание мокрого снега. Порывы ветра будут достигать 17 м/с.

Ранее мы рассказывали, что с четверга начнется мокрый снег и снег с дождем. Температура воздуха составит 0…+2ºС. Вечером будет минусовая температура, поэтому возможна гололедица.

В ГИС-центре ПГНИУ говорят, что снежный покров, который установится в ближайшие дни, может сохраниться до календарной зимы. В свою очередь метеорологическая зима в Пермском крае наступит 31 октября: тогда средняя суточная температура воздуха переходит через 0ºС, после этого сумма накопленных отрицательных температур превышает сумму положительных.