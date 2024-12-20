Первый этап новой трассы ТР-53 прошел проверку комиссии

Представители комиссии, в которую вошли специалисты региональных министерства транспорта и управления автомобильных дорог и транспорта, при проверке обратили особое внимание качеству построенного моста через реку Ива. Как рассказали в пресс-службе минтранса, на данный момент подрядчик закончил работы по укладке асфальта на дороге и тротуара, обустройству съездов и подъездных путей, установке шумозащитных экранов, монтажу надземных пешеходных переходов и дорожных знаков. Недавно на новом путепроводе также появилась архитектурная подсветка.

Напомним, трассы ТР-53 начали строить в 2023 году. По плану, она свяжет несколько микрорайонов Перми: Вышка-1, Вышка-2, Запруд, Висим и Садовый с центром города.