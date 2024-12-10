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Транспорт

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На мосту через реку Ива появилась архитектурная подсветка

На двух мостах в Пермском крае установили архитектурную подсветку. На обоих транспортных объектах недавно проходили масштабные работы.

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края
Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

Архитектурная подсветка появилась на мосту через реку Ива на новой трассе ТР-53. Она недавно открылась в техническом режиме. Также стал «светиться» мост через реку Чусовая в городе Чусовом. Его открыли в начале декабре после ремонта: обновляли опоры, заменяли лестничные сходы и деформационные швы, укладывали асфальт.

«Архитектурная подсветка мостов кроме эстетической функции выполняет также и практическую задачу — улучшает безопасность на дорогах и обеспечивает комфортное движение в ночное время», — объяснили в пресс-службе министерства транспорта Пермского края.

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