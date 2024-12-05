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Пермь стала аутсайдером среди миллионников по доле пользователей кикшерингом

Летом услугами кикшеринга в Перми пользовались 2,2% клиентов. Это самый низкий показатель среди городов-миллионников. Изучали долю клиентов банка, которые оплачивают прокат электросамокатов и велосипедов, аналитики T-Data.

Whoosh\ВКонтакте

В России в среднем активно пользовались кикшерингом 6% клиентов банка. Лидерами стали Москва (19,8%), Екатеринбург (16,8%) и Санкт-Петербург (15,6%). В числе городов, где меньше всего брали электросамокаты и велосипеды, Воронеж (6,5%), Омск (6,8%) и Ростов-на-Дону (7,3%).

При этом Воронеж, занявший последнее место, оторвался от Перми в три раза. Столицу Прикамья не включили в итоговый список миллионников, напомнив причину маленького количества электросамокатчиков в городе. В марте 2024 года городские власти запретили оставлять самокаты вне велопарковок, которых нет в центре, поэтому фактически кикшеринг не работал.

Кстати, совсем недавно Пермь оказалась в конце другого интересного рейтинга — приверженности ЗОЖ.

Информационный обзор редакции.

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