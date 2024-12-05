Пермь стала аутсайдером среди миллионников по доле пользователей кикшерингом

В России в среднем активно пользовались кикшерингом 6% клиентов банка. Лидерами стали Москва (19,8%), Екатеринбург (16,8%) и Санкт-Петербург (15,6%). В числе городов, где меньше всего брали электросамокаты и велосипеды, Воронеж (6,5%), Омск (6,8%) и Ростов-на-Дону (7,3%).

При этом Воронеж, занявший последнее место, оторвался от Перми в три раза. Столицу Прикамья не включили в итоговый список миллионников, напомнив причину маленького количества электросамокатчиков в городе. В марте 2024 года городские власти запретили оставлять самокаты вне велопарковок, которых нет в центре, поэтому фактически кикшеринг не работал.

Кстати, совсем недавно Пермь оказалась в конце другого интересного рейтинга — приверженности ЗОЖ.

Информационный обзор редакции.