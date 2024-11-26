Пермский край попал в конец рейтинга приверженности ЗОЖ

Пермский край с показателем 57,8 балла занял 66-е место (из 85), в 2022-м году был 51,7. Лидером рейтинга стали регионы Северного Кавказа: Дагестан (99,1 балл), Чечня (95,5), Кабардино-Балкария (87,8).

Хуже, чем в Пермском крае с ЗОЖем дела обстоят в Магаданской области, на Камчатке и в Еврейской автономной области. Регионы набрали менее 35 баллов.

Недавно мы рассказывали о результатах другого интересного исследования: сколько жители Перми готовы тратить на новогодние подарки в этом году.

Информационный обзор редакции.