Пермский край попал в конец рейтинга приверженности ЗОЖ

Пермский край оказался в конце рейтинга приверженности жителей ЗОЖ по итогам 2023 года. Специалисты Центра экономических исследований «РИА Рейтинг» учитывали долю жителей, занимающихся спортом и физкультурой, потребляющих алкоголь и табак, обращали внимание на преступления, совершенные в состоянии опьянения. Также считали долю населения, занятого в работе с вредными или опасными условиями труда.
Пермский край с показателем 57,8 балла занял 66-е место (из 85), в 2022-м году был 51,7. Лидером рейтинга стали регионы Северного Кавказа: Дагестан (99,1 балл), Чечня (95,5), Кабардино-Балкария (87,8).
Хуже, чем в Пермском крае с ЗОЖем дела обстоят в Магаданской области, на Камчатке и в Еврейской автономной области. Регионы набрали менее 35 баллов.
Недавно мы рассказывали о результатах другого интересного исследования: сколько жители Перми готовы тратить на новогодние подарки в этом году.
Информационный обзор редакции.
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