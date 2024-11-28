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Транспорт

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За первый год работы электробусы перевезли более 4 миллионов пассажиров

В Перми за полгода вырос пассажиропоток на электробусе. Такой маршрут в городе один — №81, он появился в ноябре 2023 года. В пресс-службе администрации Перми рассказали об итогах его работы с этого времени.

Пресс-служба администрации Перми

За год электробус перевез 4,1 млн человек и выполнил более 49 тыс. рейсов. Средний пассажиропоток в будни составляет 13,6 тыс. горожан. Каждый день на линии работают 14 электробусов, еще два находятся в резерве.

Электробусы — первые автобусы в Перми, оборудованные кнопками адресного открывания дверей, в них есть и другое современное оборудование. Заряжается такой транспорт на остановке «Улица Сапфирная», там оборудованы специальные станции ультрабыстрого цикла.

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