За первый год работы электробусы перевезли более 4 миллионов пассажиров

За год электробус перевез 4,1 млн человек и выполнил более 49 тыс. рейсов. Средний пассажиропоток в будни составляет 13,6 тыс. горожан. Каждый день на линии работают 14 электробусов, еще два находятся в резерве.

Электробусы — первые автобусы в Перми, оборудованные кнопками адресного открывания дверей, в них есть и другое современное оборудование. Заряжается такой транспорт на остановке «Улица Сапфирная», там оборудованы специальные станции ультрабыстрого цикла.