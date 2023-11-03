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В Пермь поступила первая партия электробусов

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пресс-служба администрации Перми

В Пермь прибыли первые электробусы. Это три из шестнадцати электробусов, которые будут работать на новом автобусном маршруте № 81 «Улица Сапфирная – Станция «Пермь-2». Сообщает пресс-служба администрации города.

В Перми будут работать электробусы KAMAZ-6282 вместимостью до 85 человек. Машины оснащены ультрабыстрой зарядкой, валидаторами, комплексом из 11 видеокамер с внутренним и круговым обзором, Wi-Fi и информационным табло.

Отдельно отмечается, что на остановке «Улица Сапфирная» идет монтаж зарядных станций для электробусов.

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