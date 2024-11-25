В районе Перми-2 открыли движение по обновленному тоннелю: показываем схему

Пока движение доступно только из центра города в сторону микрорайона Парковый. Ремонтные работы за пределами тоннеля еще идут.

Напомним, в октябре движение закрыли, по Углеуральской и 2-й Шоссейной было приостановлено движение. В то же время, чтобы облегчить транспортные потоки, открыли проезд в тоннелях на Локомотивной.