В районе Перми-2 открыли движение по обновленному тоннелю: показываем схему

В Перми 24 ноября открылось движение по обновленному тоннелю на улице Углеуральская. Как уточнили в министерстве транспорта, выезд с него доступен на 2-ю Шоссейную.
Пока движение доступно только из центра города в сторону микрорайона Парковый. Ремонтные работы за пределами тоннеля еще идут.
Напомним, в октябре движение закрыли, по Углеуральской и 2-й Шоссейной было приостановлено движение. В то же время, чтобы облегчить транспортные потоки, открыли проезд в тоннелях на Локомотивной.
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