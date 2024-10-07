Тоннели на Локомотивной открыли, но схема движения опять поменялась

Движение через тоннели по улице Локомотивная в Перми запустили в обоих направлениях с 5 октября. Автобусы №10, 14, 40, 50, 54, 56, 64, 67 и 74, которые едут из центра Перми, вернули на Локомотивную.

Но строительные работы на смежных объектах продолжатся, поэтому схема движения в районе Перми-2 опять изменилась. С 5 по 17 октября тоннель на Углеуральской закрыт. Также в эти даты приостановили движение по самой улице Углеуральской и по 2-й Шоссейной.

Как пояснили в пресс-службе минтранспорта, транспорт перенаправят на улицы Локомотивная и Строителей. На перекрестке улиц Локомотивной и Энгельса движение организуют по схеме, которая действовала раньше.