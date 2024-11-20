Новое электросудно «Москва 2.0» будет курсировать в Пермском крае

«Москва 2.0» — это 32-метровое двухпалубное судно, рассчитанное на перевозку до 130 пассажиров. Оно немного короче исторической версии, но на два метра шире. Первое судно этой модели заложили в конце апреля 2024 года.

Напомним, на Пермской судоверфи на днях начали строить первое в России круизное электросудно «Байкал».

Официальное сообщение пресс-службы губернатора и правительства Пермского края.