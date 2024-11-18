На Пермской судоверфи начали строить первое в России круизное электросудно

Новый круизный корабль будет рассчитан на 70 человек. Также «Байкал» будет работать в формате прогулочных рейсов, в таком случае он сможет вместить на борту 152 человека. Как объяснили в фонде, это будет первое в России круизное электросудно, по уровню комфорта и сервиса оно будет соответствовать отелю уровня 5*. В нем будут работать также ресторан с панорамным видом, бар, спа-зона, солнечная палуба и смотровые площадки. Корабль сможет автономно работать до семи суток.

Новое электросудно, которое делают на площадке Пермской судоверфи, должно быть готово в сентябре 2026 года.

Информационный обзор редакции.