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Транспорт

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На Пермской судоверфи начали строить первое в России круизное электросудно

На Пермской судоверфи 15 ноября заложили киль круизного судна со спа-зоной и рестораном. Оно называется «Байкал», проект разрабатывал ООО «Эмпериум», который является учредителем судоверфи совместно с Фондом развития Пермского края.

Фонд развития Пермского края

Новый круизный корабль будет рассчитан на 70 человек. Также «Байкал» будет работать в формате прогулочных рейсов, в таком случае он сможет вместить на борту 152 человека. Как объяснили в фонде, это будет первое в России круизное электросудно, по уровню комфорта и сервиса оно будет соответствовать отелю уровня 5*. В нем будут работать также ресторан с панорамным видом, бар, спа-зона, солнечная палуба и смотровые площадки. Корабль сможет автономно работать до семи суток.

Новое электросудно, которое делают на площадке Пермской судоверфи, должно быть готово в сентябре 2026 года.

Информационный обзор редакции.

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