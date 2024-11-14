Шесть автобусов изменят маршруты, а один исчезнет: показываем новые схемы движения

С 18 ноября автобус №55 вернется к прежней схеме движения: он пойдет по Уинской с сохранением остановочного пункта «Школа №135». Пока запускать общественный транспорт по новому участку дороги ТР-53 не планируют. В департаменте транспорта отметили, что такую возможность рассмотрят при вводе следующих этапов трассы. Маршрут №69 исчезнет. Его объединят с №70, который будет ходить от площади Дружбы до улицы Макаренко через площадь Восстания, Иву и Костарево. Также автобус №33 будет следовать в сторону Костарево по основной проезжей части, а не по дублеру. Пусть следования по Пушкарской сохранится.