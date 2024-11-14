Шесть автобусов изменят маршруты, а один исчезнет: показываем новые схемы движения

В середине ноября шесть автобусных маршрутов в Перми ждут изменения схемы движения. Они коснутся №5, №17к, №28, №29, №33 и №55, рассказали в пресс-службе городской администрации.
С 15 ноября автобус №5 в сторону микрорайона Новобродовский пойдет по улице Промысловая. Все остановки по пути следования сохранятся. Кольцевые маршруты №28 и №29 на время реконструкции улицы Карпинского перенаправят по Советской Армии, Мира и Братьев Игнатовых вместо Стахановской. В департаменте объяснили, что на улице Стахановской высокая загрузка, поэтому график движения этих автобусов нарушается. Маршрут №17к будет следовать полукольцом. В сторону площади Восстания автобусы пойдут через микрорайон Костарево, а в сторону микрорайона Ива — через Висим.
С 18 ноября автобус №55 вернется к прежней схеме движения: он пойдет по Уинской с сохранением остановочного пункта «Школа №135». Пока запускать общественный транспорт по новому участку дороги ТР-53 не планируют. В департаменте транспорта отметили, что такую возможность рассмотрят при вводе следующих этапов трассы. Маршрут №69 исчезнет. Его объединят с №70, который будет ходить от площади Дружбы до улицы Макаренко через площадь Восстания, Иву и Костарево. Также автобус №33 будет следовать в сторону Костарево по основной проезжей части, а не по дублеру. Пусть следования по Пушкарской сохранится.
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