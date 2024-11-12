18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Известно, сколько человек воспользовались новой функцией оплаты проезда

В департаменте дорог и транспорта рассказали, сколько человек воспользовались функцией Bluetooth-оплаты проезда. Она начала работать с 30 октября.

Пресс-служба администрации Перми

Почти за две недели этой возможностью воспользовались 1500 пассажиров. Bluetooth-маячки установлены во всех трамваях, а также на автобусах маршрутов №3, 8, 10, 30, 36, 50, 62, 63, 68 и 81.

Напомним, для такого вида оплаты проезда не нужен валидатор и QR-код, только включенный Bluetooth. Система сама должна определять автобус или трамвай, в котором находится пассажир, а ему будет достаточно только подтвердить поездку. По мере заключения контрактов оборудование для альтернативной оплаты проезда появятся в автобусах частных перевозчиков.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: