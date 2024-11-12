Известно, сколько человек воспользовались новой функцией оплаты проезда

Почти за две недели этой возможностью воспользовались 1500 пассажиров. Bluetooth-маячки установлены во всех трамваях, а также на автобусах маршрутов №3, 8, 10, 30, 36, 50, 62, 63, 68 и 81.

Напомним, для такого вида оплаты проезда не нужен валидатор и QR-код, только включенный Bluetooth. Система сама должна определять автобус или трамвай, в котором находится пассажир, а ему будет достаточно только подтвердить поездку. По мере заключения контрактов оборудование для альтернативной оплаты проезда появятся в автобусах частных перевозчиков.