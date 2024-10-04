Систему оплаты проезда через bluetooth в общественном транспорте Перми запустят в октябре. Как сообщат «АиФ» со ссылкой на начальника департамента дорог и транспорта Анатолия Путина, это случится в ближайшие недели.

Проект уже успешно прошел тестирование. И теперь возможность оплаты проезда с помощью bluetooth появится на одном маршруте. Напомним, для этого не нужен валидатор и QR-код. Система сама должна определять автобус или трамвай, в котором находится пассажир, а ему будет достаточно только подтвердить поездку.

В дальнейшем такое оборудование планируют установить на всех маршрутах общественного транспорта Перми.