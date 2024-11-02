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Транспорт

На мосту через Мулянку закрыли проезд до 8 декабря

Shutterstock

На мосту через реку Мулянка на улице Строителей закрыли проезд для всех видов транспорта. Ограничения действуют с 1 ноября до 8 декабря.

Как рассказали в пресс-службе министерства транспорта, на этом месте пройдут будут оснащать объекты транспортной инфраструктуры инженерно-техническими средствами. Для безопасности дорожного движения решено было ввести ограничения проезда.

Напомним, на улице Крисанова от шоссе Космонавтов до Пушкина также действует ограничение. Там запретили проезд до 15 декабря.

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