На мосту через Мулянку закрыли проезд до 8 декабря

На мосту через реку Мулянка на улице Строителей закрыли проезд для всех видов транспорта. Ограничения действуют с 1 ноября до 8 декабря.

Как рассказали в пресс-службе министерства транспорта, на этом месте пройдут будут оснащать объекты транспортной инфраструктуры инженерно-техническими средствами. Для безопасности дорожного движения решено было ввести ограничения проезда.

Напомним, на улице Крисанова от шоссе Космонавтов до Пушкина также действует ограничение. Там запретили проезд до 15 декабря.