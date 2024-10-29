Ограничения для транспорта на Монастырской и Крисанова продлили

На двух центральных улицах Перми продлили ограничения движения. Как объяснили в пресс-службе министерства транспорта, это сделано для обеспечения безопасности.

На Монастырской строят сеть теплоснабжения, поэтому проезд на участке от дома №50 до Свердловской возможен только по одной полосе. Ограничения будут действовать до 1 ноября. Также продолжаются работы по строительству дороги на Крисанова. Из-за этого на участке от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина прекращено движение транспорта до 00:00 15 декабря.

Напомним, с 28 октября по 11 ноября закрыт проезд в районе Центрального рынка: на участке улицы Пушкина от Борчанинова до Крылова.