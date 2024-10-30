Названы автобусные маршруты, на которых появится оплата через Bluetooth

В автобусах и трамваях Перми в первой половине ноября запустят bluetooth-маячки для оплаты проезда. Специальное оборудование начали устанавливать в общественном транспорте, пока оно есть на 114 автобусах, 16 электробусах и 40 трамваях.

Новая система оплаты с помощью bluetooth появится на всех трамваях, а также на 10 автобусных маршрутах. По данным «Вести-Пермь», это будут №3, №8, №10, №30, №36, №50, №62, №63, №68, №81. Пока новый способ оплаты будет только на маршрутах муниципального перевозчика. Но позже появится и у «частников»: в новых контрактах пропишут bluetooth-маячки обязательным сервисом.

Напомним, для оплаты проезда в общественном транспорте с помощью bluetooth не нужны валидатор и QR-код. Система сама должна определять автобус или трамвай, в котором находится пассажир, а ему будет достаточно только подтвердить поездку.