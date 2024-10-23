Прокуратура просила отложить ограничения для электросамокатов: но протест отклонили

Городская дума отклонила протест прокуратуры по поводу парковки средств индивидуальной мобильности (СИМ), в частности, электросамокатов в Перми.

В мае 2024 года прокуратура потребовала думу отложить ограничения для парковки СИМ. Надзорный орган проводил проверку после обращений кикшеринговых компаний: они считают, новые поправки в правила благоустройства не соответствуют законодательству. По мнению прокуратуры, введенные ограничения должны вступать в силу или с 1 сентября, или с 1 марта, но не раньше, чем через 90 дней с момента опубликования.

Рассмотрение протеста прокуратуры все время переносили. В итоге на недавнем заседании депутаты решили его отклонить. В сентябре краевой суд отказал в иске компаниям Urent и Whoosh,требовавшим признать решение Пермской думы недействующим.