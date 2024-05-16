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Транспорт

Ограничения для электросамокатов потребовала отложить прокуратура

Whoosh\ВКонтакте

Прокуратура потребовала от городских властей отложить введенные ограничения для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Напомним, их можно оставлять только на велопарковках, которых нет в центре города. В итоге с городских улиц эвакуировали более 500 СИМ.

Кикшеринговые компании были не согласны с решением властей, посчитав, что новые пермские поправки нарушают законы, поэтому обратились в прокуратуру. Проверка показала, что пункт №2 решения городской думы не соответствует законодательству, в частности, 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации». Пункт №2 гласит: решение думы вступает в силу со дня его официального опубликования в Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь.

Как объясняет «Коммерсант», решение думы устанавливает обязательные требования к предпринимателям, поэтому может начать действовать не раньше 1 сентября. По закону подобные изменения должны вступать в силу с 1 марта или 1 сентября, но не раньше, чем через 90 дней с момента опубликования. Но, по мнению представителей мэрии, акт регулирует не деятельность предпринимателей, а правила благоустройства и использования общественных пространств.

Прокуратура потребовала  рассмотреть протест на ближайшем заседании думы и привести решение в соответствие с законодательством. По данным «Ъ-Прикамье», мэрия не согласна с актом прокурорского реагирования и будет рекомендовать думе отклонить его. 

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