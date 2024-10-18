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Транспорт

Более 30 тысяч человек успели прокатиться на электрокатамаране

Пресс-служба министерства туризма Пермского края

Электрокатамаран «Экоход-2» официально завершил навигацию. Как рассказали в пресс-службе министерства туризма, в следующий раз на новом судне можно будет прокатиться в 2025 году.

За три месяца навигации на регулярной линии по маршруту Пермь-1 — Закамск электрокатамаран совершил 52 круговых рейса. «Экоход» перевез более 6,6 тыс. пассажиров. В этом сезоне были и экскурсионно-прогулочные рейсы, на которых побывали более 26 тыс. человек. Среди них были участники Дягилевского фестиваля, фестиваля «Причал», гостей II Всероссийского круизного форума.

Напомним, «Экоход» появился в Перми в июне 2024 года. Он курсировал с понедельника по четверг от Речного вокзала до ДК им. Кирова. Время в пути составило 1,5 часа.

Официальное сообщение пресс-службы министерства туризма Пермского края.

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