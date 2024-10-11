В городе появятся 35 автобусов-гармошек

В Перми появятся 35 автобусов большого класса (они же «гармошки»). Их планируют запустить на нескольких маршрутах летом 2025 года. Но поставить автобусы заказчику — МУП «Пермгорэлектротранс» — должны в декабре 2024 года.

К автобусам предъявили определенные требования. Например, в салонах должны быть установлены тревожные кнопки, по шесть зарядных блоков с 12 USB-портами, видеонаблюдение с 12 камерами. В «гармошках» появятся системы мгновенного подсчета безбилетников и кондиционирования, чтобы контролировать температуру в салоне удаленно, а также Bluetooth-маячок для бесконтактной оплаты проезда.

Из бюджета на лизинг 35 автобусов большой вместимости выделят 1,4 млрд рублей. Срок — 72 лизинговых периода.