Работа двух трамвайных маршрутов изменится на два дня

Работа двух трамвайных маршрутов в Перми, №5 и 11, изменится на два дня. Ограничения будут действовать с 00:00 12 октября до 5:00 14 октября.

Как объяснили в пресс-службе департамента дорог и транспорта, в это время на улице Борчанинова будут проводить работы по замене контактной сети. Из-за них трамвай №5 пойдет в объезд по улицам Революции, Максима Горького и Ленина. №11 вообще не будет обслуживаться.

На Мира также будут заниматься ремонтом трамвайных путей. Движение ограничат на десять дней.