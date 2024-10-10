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Транспорт

В районе «Столицы» на десять дней ограничат движение

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

На десять дней в Перми ограничат движение для транспорта. Оно коснется перекрестка на улицах Мира и Заслонова и начнет действовать с 00:00 11 октября.

На Мира транспорт будет ходить по одной полосе, а проезд со стороны Заслонова закроют. Как объяснили в пресс-службе министерства транспорта, ограничение вводят для безопасности дорожного движения во время реконструкции трамвайных путей. Оно будет действовать до 00:00 21 октября.

Напомним, в начале октября на Локомотивной наконец открыли для проезда тоннели. Однако схема движения в районе Перми-2 все равно изменилась из-за продолжающихся строительных работ: теперь закрыт тоннель на Углеуральской.

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