В районе «Столицы» на десять дней ограничат движение

На десять дней в Перми ограничат движение для транспорта. Оно коснется перекрестка на улицах Мира и Заслонова и начнет действовать с 00:00 11 октября.

На Мира транспорт будет ходить по одной полосе, а проезд со стороны Заслонова закроют. Как объяснили в пресс-службе министерства транспорта, ограничение вводят для безопасности дорожного движения во время реконструкции трамвайных путей. Оно будет действовать до 00:00 21 октября.

Напомним, в начале октября на Локомотивной наконец открыли для проезда тоннели. Однако схема движения в районе Перми-2 все равно изменилась из-за продолжающихся строительных работ: теперь закрыт тоннель на Углеуральской.