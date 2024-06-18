В автобусах и трамваях появится возможность оплаты проезда через bluetooth

Трамваи и автобусы в Перми оснастят bluetooth-маячками, с помощью которых можно оплачивать проезд. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, пока этот проект будут тестировать на транспорте перевозчика МУП «Пермгорэлектротранс».

Оплата проезда через bluetooth проходит без валидатора и QR-кода, но с помощью приложения «Транспортная карта». «Теперь этот процесс станет еще удобнее – система сама определит автобус или трамвай, в котором находится пассажир, а ему будет достаточно лишь подтвердить поездку», – рассказал начальник департамента транспорта Анатолий Путин.

Специальные bluetooth-маячки, которыми оснастят муниципальный транспорт, будут бесплатными для бюджета города. Устройства предоставит компания, которая разрабатывала приложение «Транспортная карта Пермь».

Когда именно начнет действовать пилотный проект на трамваях и автобусах в Перми, пока не уточняют. Но планируется обязательно цифровизовать все маршруты общественного транспорта.