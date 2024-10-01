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Транспорт

На несколько дней закроют проезд по улице Старцева

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

На несколько дней будут перекрывать проезд по улице Старцева на выезде к Грибоедова. Ограничения будут действовать с 00:00 2 октября до 5:30 4 октября, а также 7 и 8 октября.

Объезжать закрытый участок автомобилистам предлагают по улицам Самаркандская и Грибоедова.

Как объяснили в пресс-службе министерства транспорта, ограничения вводят для безопасности дорожного движения при выполнении покраски надземного пешеходного перехода. Ее будут проводить в рамках строительства дороги «Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинной». 

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