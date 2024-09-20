Первый этап новой трассы с мостом через Иву сдадут этой осенью

Названа дата открытия участка трассы ТР-53, на которой сейчас идут масштабные строительные работы. Это первый этап проекта, он предполагает продление улицы Уинской и возведение моста через реку Иву.

Переход улица Старцева — проспект Октябрят — улица Целинная намерены открыть 18 октября. Работы на переходе ведутся круглые сутки, сообщает Business Class. Он должен связать микрорайоны Садовый и Грибоедовский.

Новая трасса ТР-53 соединит микрорайоны Вышка-1, Вышка-2, Запруд, Висим и Садовый с центром Перми. Она состоит из четырех этапов. Общая протяженность всех — почти 9 км, будет построено несколько новых мостов и тоннель.