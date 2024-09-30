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Транспорт

На участке новой трассы ТР-53 установят шумозащитные экраны

Дмитрий Махонин/Telegram

На первом этапе ТР-53, который откроется в середине октября, установят шумозащитные экраны. Речь об участке «Переход ул. Старцева — проспект Октябрят — ул. Целинная.

Как сообщает Business Class, на шумозащитные участки готовы выделить 98 млн рублей. Работы по установке начнутся 1 декабря, закончить их должны до 30 июня 2025 года.

Напомним, проект строительства трассы ТР-53 предполагает четыре этапа. Первый подходит к завершению: в него входят продление улицы Уинской и возведение моста через реку Иву. Дорога должна связать микрорайоны Садовый и Грибоедовский.

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